5 عوامل تقود "الزامل للصناعة" إلى الربحية بـ7 ملايين ريال بالربع الثاني

تحولت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 7.07 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 58.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 35.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 5.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "الزامل للصناعة"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تحولها إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى 5 عوامل هي ارتفاع في مبيعات قطاعي الحديد والعوازل، وارتفاع هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية في كافة القطاعات، وانخفاض المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض في خسائر عمليات متوقفة.

وتحولت "الزامل للصناعة" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 12.27 مليون ريال في النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بنحو 87.13 مليون ريال في النصف الأول من 2020.