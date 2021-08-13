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"غازبروم" الروسية تحقق أرباحا نصف سنوية بنحو 10 مليارات دولار

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غازبروم
منشأة نفط تابعة لشركة غازبروم
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"غازبروم" الروسية تحقق أرباحا نصف سنوية بنحو 10 مليارات دولار

وكالات

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حققت شركة "غازبروم" الروسية أرباحا صافية عن النصف الأول من العام بلغت 718.31 مليار روبل أي حوالي 9.8 مليار دولار.

وذكر تقرير الشركة أن الإيرادات زادت في النصف الأول من هذا العام، بنسبة 46.2% لتصل إلى 2.754 تريليون روبل، بينما شهدت الشركة في نفس الفترة من العام الماضي، خسارة بلغت 253.87 مليار روبل.

أضاف التقرير أن إجمالي أرباح الشركة ارتفع بمقدار 2.17 مرة إلى 1.405 تريليون روبل، وبلغت أرباحها قبل الضرائب 823.42 مليار روبل، مقابل خسارة 334.62 مليار روبل في الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2020.

وقالت شركة غازبروم الروسية اليوم الجمعة، إنه سيكون بمقدورها زيادة إنتاج النفط سريعا مع تخفيف أوبك ومنتجين غير أعضاء في المنظمة قيودا على الإنتاج.

وأشارت في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أن لديها عددا من الآبار التي خُفض فيها الإنتاج أو توقف منذ 2020. وذكرت أنها أيضا تطور مشاريع جديدة ستوفر إنتاجا إضافيا العام القادم، مما يسمح للشركة باستغلال كامل حصتها.

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