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أرباح "أجيليتي" الفصلية تقفز 504% لـ 128.4 مليون دولار

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أرباح "أجيليتي" الفصلية تقفز 504% لـ 128.4 مليون دولار

الشركة الكويتية تقول إنها تعافت من تداعيات جائحة كورونا

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أجيليتي الكويتية تحقيق صافي أرباح بقيمة 38.6 مليون دينار كويتي (128.4 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2021.

وذكرت الشركة في بيان صحفي اليوم السبت، أن أرباحها الصافية في الربع الثاني زادت 504% على أساس سنوي، مؤكدة أنها تعافت من تحديات جائحة كوفيد.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، أعلنت الشركة تحقيقها أرباحا صافية بلغت نحو 51.2 مليون دينار (170.1 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 215.9% عن الفترة ذاتها في عام 2020.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان في البيان إن ربحية السهم بلغت 24.33 فلس للسهم الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ7.7 فلس للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأضاف سلطان أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 40.1 مليون دينار «نحو 133.2 مليون دولار» خلال النصف الأول من 2021 بزيادة نسبتها 39.6% عن عام 2020 فيما بلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 220.2 مليون دينار «نحو 731.6 مليون دولار» بزيادة نسبتها 13%.

وذكر أن الشركة حققت 38.6 مليون دينار «نحو 128.3 مليون دولار» أرباحاً صافية في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة نسبتها 503.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبين أن الشركة حققت 112.2 مليون دينار «نحو 372.8 مليون دولار» إيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع نسبته 26.6% عن عام 2020 فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 6ر29 مليون دينار «نحو 98.3 مليون دولار» خلال الربع الثاني من 2021 بارتفاع نسبته 202.6% عن عام 2020.

وقال سلطان إن نتائج الربع الثاني من العام الحالي جيدة إذ حققت جميع الشركات الرئيسية التابعة لشركة «أجيليتي» مستويات من النمو والربحية تساوي أو تتجاوز مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2019.

يذكر أن «أجيليتي» شركة كويتية أسست عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 وتعمل في الخدمات اللوجستية العالمية ومنتشرة في 100 دولة حول العالم.

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