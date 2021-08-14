تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون

طُلب من شركة أبل Apple Inc دفع إتاوات بقيمة 300 مليون دولار بعد إعادة المحاكمة في نزاع بشأن براءة اختراع بشأن التكنولوجيا اللاسلكية المستخدمة في أجهزة آيفون وغيرها من المنتجات، كجزء من معركة عالمية مع شركة تقول إنها تمتلك براءات اختراع على معيار LTE الخلوي.

وقالت هيئة المحلفين في ولاية تكساس، إن شركة PanOptis Patent Management ووحدتيها التابعتين Optis Cellular وUnwired Planet تستحقان هذا المبلغ كمبلغ إجمالي لتغطية الاستخدام السابق والمستقبلي للتكنولوجيا. يأتي ذلك فيما كانت لجنة تحكيم قد حكمت العام الماضي بـ 506.2 مليون دولار.

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ركزت القضية فقط على المبلغ الذي يجب أن تدفعه أبل، حيث أيد قاض المحكمة الجزئية الأميركية، رودني جيلستراب، في أبريل تقرير مسؤولية هيئة المحلفين، لكنه أمر بإجراء محاكمة جديدة بشأن الأضرار، قائلاً إنه كان ينبغي السماح لهيئة المحلفين بالنظر فيما إذا كان طلب الإتاوة يتوافق مع شرط ترخيص براءات الاختراع الأساسية على أسس "عادلة، وشروط معقولة وغير تمييزية".

وقالت شركة آبل ومقرها كوبرتينو بكاليفورنيا في بيان "نشكر هيئة المحلفين على وقتهم لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم ونخطط للاستئناف".

لا تصنع Optis أي منتجات وعملها الوحيد هو مقاضاة الشركات التي تستخدم براءات الاختراع التي تجمعها.

وقالت الشركة سنواصل الدفاع ضد محاولاتهم لانتزاع مدفوعات غير معقولة مقابل براءات الاختراع التي حصلوا عليها ".

وتعد تجربة تكساس جزءاً من محاولة Optis لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من صانع آيفون. وقد تقرر محكمة بريطانية تحديد معدل إتاوة عالمي، مما دفع محامي شركة أبل، في يوليو للتهديد بأن الشركة قد تنسحب من السوق البريطانية إذا أُجبرت على دفع مبلغ "غير مقبول تجارياً".

وتتضمن قضية تكساس تقنية تدعي الشركة أنها ضرورية لتنفيذ معيار اتصالات الجيل الرابع، حيث قالت Optis إن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة اللوحية من أبل التي تعمل عبر شبكات الجيل الرابع كانت تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.

وفي الوقت الذي لا تصنع Optis أي منتجات تم إصدار براءات الاختراع الخمس في قضية تكساس في الأصل لشركات باناسونيك، وسامسونغ، وإل جي، ونقلت باناسونيك، وإل جي ملكية براءتي اختراع إلى Optis Cellular في عام 2014، بينما نقلت سامسونغ براءة اختراعها إلى Unwired Planet في عام 2017، وفقاً لقاعدة بيانات مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي.