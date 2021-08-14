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"الخليج للملاحة" تتحول لربحية فصلية بـ 125 ألف درهم

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شركة الخليج للملاحة
مجموعة الخليج للملاحة القابضة
شركات

"الخليج للملاحة" تتحول لربحية فصلية بـ 125 ألف درهم

سجلت 79 مليون درهم أرباحاً صافية عن النصف الأول من العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، نتائجها المالية للنصف الأول من العام والمنتهية في 30 يونيو 2021، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 79 مليون درهم مقارنة بصافي خسائر بلغ قدرها 51 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت قيمة صافي الأرباح نحو 125 ألف درهم نهاية الربع الثاني مقارنة بصافي خسائر بلغت 33.5 مليون درهم خلال نفس الربع من عام 2020.

وقد أصدرت الشركة أحدث تقاريرها المالية التي تشير إلى استمرار التحسن في أدائها التشغيلي والمالي ومدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها الشركة.

وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 62 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2021 مقارنة بنحو 68 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

كما بلغ إجمالي الربح 15مليون درهم مقارنة بإجمالي خسارة 1.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

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فيما بلغت الأرباح التشغيلية 100 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2021 مقارنة بخسائر بلغت 27 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية الى 117 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2021.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، في بيان صحافي إن الشركة استطاعت أن تحافظ على مستويات الربحية بفضل الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة والمبادرات التي تم تبنيها في بداية هذا العام.

وتمكنت الشركة من تعزيز نمو التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية، وتخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 32% والمصاريف الإدارية بنسبة 54%، ومعالجة كافة الامور التشغيلية والمالية العالقة.

يذكر أن الشركة قد توصلت في بداية هذا العام الى اتفاق مع غالبية الممولين على شروط جديدة ومرنة تتيح للشركة التكيف مع ظروف السوق الحالية وتحقيق المزيد من النمو ودعم أداء الشركة المالي والتشغيلي. كما أن الشركة تمكنت من تحصيل مبالغ التأمين المترتبة عن غرق احدى السفن، والتي بدورها سوف تعزز السيولة في الشركة وتدعم نمو العمليات التشغيلية.

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