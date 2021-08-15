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أرباح "التأمين العربية" تتراجع 64% في الربع الثاني

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التأمين العربية
شعار شركة "التأمين العربية"
سوق السعودية

أرباح "التأمين العربية" تتراجع 64% في الربع الثاني

بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها

دبي - العربية.نت

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انخفضت أرباح شركة التأمين العربية التعاونية "التأمين العربية" بنسبة 63.87% في الربع الثاني من 2021، لتسجل 1.68 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 4.64 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 25.86% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح نحو 2.26 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "التأمين العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى F.

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وتراجعت أرباح "التأمين العربية" قبل الزكاة بنسبة 17.32% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.99 مليون ريال، مقابل 4.83 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 43.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل نسبة 16% من رأس المال البالغ 265 مليون ريال.

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