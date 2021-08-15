أرباح بن داود القابضة الفصلية تتراجع 49% إلى 94 مليون ريال 

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2021، محققة تراجعا في الأرباح بنسبة 49%.

وقالت الشركة لتداول السعودية، إن أرباحها بلغت 94 مليون ريال، مقارنة بـ 185.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وتراجعت الإيرادات بنسبة 27.4% إلى 1.122 مليار ريال، مقابل 1.547 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ما تم تحقيقه من مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020 جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الحظر الكلي.

وانخفض الربح الإجمالي بنسبة 20.8٪ مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020؛ نظرًا لارتفاع المبيعات في ذات الربع من العام الماضي. ومع ذلك، تحسن هامش الربح الإجمالي من 32.6٪ في الربع الثاني من عام 2020م إلى 35.6٪ في الربع الثاني من عام 2021م؛ وذلك بسبب التحسن في إدارة المخزون وتكلفة المنتجات.

وبلغت مصاريف التشغيل في الربع الثاني من عام 2021م مبلغ 284.4 مليون ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 293.9 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2020.

يعزى هذا الانخفاض إلى ترشيد المصاريف المتعلقة بـفيروس كوفيد-19 والأثر الناتج عن التفاوض لخفض عقود الإيجار. يذكر أن هذا الترشيد جاء بالرغم من تأثير التكلفة الثابتة لافتتاح فروع جديدة في 2020.

وفي النصف الأول، تراجعت الأرباح بنسبة 49.5% إلى 157.1 مليون ريال، وتراجعت الإيرادات بنسبة 24% إلى 2.247 مليار ريال، نتيجة أيضا الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الإغلاق الكلي. علاوة على ذلك، انخفضت إيرادات المتاجر التي تخدم الحجاج بسبب محدودية تدفق حجاج الداخل خلال الفترة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك عندما كانت متاجر المنطقة المركزية بالحرمين تعمل بكامل طاقتها حتى منتصف مارس 2020.

وأوضحت الشركة أن المركز المالي للشركة لا يزال قويًا مع عدم وجود ديون بنكية. وبلغ رصيد النقد الناتج من العمليات في الربع الثاني من عام 2021 نحو 206.9 مليون ريال مقابل 272.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021. ويعزى ذلك إلى أن الارتفاع في المدفوعات للموردين حدث بوتيرة أكبر من الانخفاض في المخزون.

بتاريخ 30 يونيو 2021م ، كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره 526.4 مليون ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 126.7٪ مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ويرجع ذلك إلى الأرباح المحققة وتعويض أنشطة التدفقات النقدية للفترة.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن النصف الأول من العام المالي 2021.

وأضافت، في بيان منفصل، إن إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه يبلغ 142.875 مليون ريال، وتصل حصة السهم من التوزيعات 1.25 ريالا للسهم.