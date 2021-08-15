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أرباح "تْشب العربية" تهبط 64% إلى 4.3 مليون ريال بالربع الثاني

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تْشب للتأمين
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

أرباح "تْشب العربية" تهبط 64% إلى 4.3 مليون ريال بالربع الثاني

بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة

دبي - العربية.نت

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انخفض صافي أرباح شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني "تْشب"، بنسبة 64.1% قبل الزكاة، في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 4.32 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 12.03 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "تْشب" بنسبة 77.9% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 2.43 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الأرباح قبل الزكاة والضريبة بالربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة وإلى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين والإيرادات الأخرى، وإلى الارتفاع في المصاريف الإدارية العمومية ومصاريف الاكتتاب.

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وانخفضت أرباح "تْشب" قبل الزكاة بنسبة 56.2% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 6.75 مليون ريال، مقابل نحو 15.41 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

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