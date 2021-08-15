ألافكو الكويتية تتحول للخسارة في الربع الثالث لهبوط الإيرادات

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، تحولها لتكبد خسارة صافية خلال الثالث من العام المالي 2020/2021 بقيمة 613.39 ألف دينار، قياسا على أرباح بقيمة 5.87 مليون دينار في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وقالت الشركة في بيان على بورصة الكويت، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي خسارة بقيمة 3.14 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح 1.39 مليون دينار بالفترة المقارنة من العام السابق.

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وذكرت الشركة أن صافي الخسارة يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات نتيجة إعادة هيكلة عقود الإيجار.

وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 13% إلى 76.67 مليون دينار، قياسا على 88.63 مليون دينار بالفترة المقابلة من 2019/2020.

وأدى ذلك إلى هبوط صافي الربح التشغيلي بنسبة 53% إلى 7.53 مليون دينار خلال 9 أشهر، قياسا على 15.87 مليون دينار بالفترة المقارنة من العام السابق.