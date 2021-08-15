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الأندلس العقارية تتحول إلى الربحية بالربع الثاني بـ 19 مليون ريال

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الأندلس العقارية
الأندلس العقارية
سوق السعودية

الأندلس العقارية تتحول إلى الربحية بالربع الثاني بـ 19 مليون ريال

مقابل 6.48 مليون ريال خسائر بالربع الثاني 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من العام الجاري، لتتحول إلى الربحية بـ 19.23 مليون ريال، مقابل 6.48 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن إيراداتها نمت بـ 66% إلى 52.36 مليون ريال، مقابل 31.45 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع السابق إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات وبشكل رئيسي إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب، و تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الأصول بقيمة 20 مليون ريال في الربع المماثل، و ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.

وخلال النصف الأول نمت مبيعات الشركة بـ 102.9 مليون ريال بنسبة 40%، وارتفعت الأرباح بنسبة 563% إلى 38.19 مليون ريال.

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