الاتحاد العقارية تتحول للربحية بـ32 مليون درهم في النصف الأول

تحولت شركة الاتحاد العقارية، المُدرجة في سوق دبي المالي، إلى تحقيق أرباح نحو 32.4 مليون درهم في النصف الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 160.4 مليون درهم في النصف الأول من 2020.

وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي، اليوم الأحد، فإن تحولها للربحية يعود إلى تحقيق أرباح من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية بنحو 78.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل صفر في الفترة المماثلة من 2020، وكذلك تحقيق أرباح من الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بقيمة 8.4 مليون درهم، مقارنة بخسائر نحو 74.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق.

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وبلغ صافي أرباح الاتحاد العقارية 26.8 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 38.6 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

كانت شركة الاتحاد العقارية، قد تحولت إلى تحقيق أرباح فصلية للربع الأول من عام 2021، بقيمة 5.6 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 121.9 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.