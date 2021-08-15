تعيين محمد الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

أصدر ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارا بتعيين محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران.

كما ضم القرار تعيين إيلينا سورليني عضواً في مجلس الإدارة. ويضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران كلاً من هشام خالد ملك ومسعود محمد محمود وجاسم حسين ثابت ومنصور محمد الملا وجاكوب كالكمان.

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وتمكّنت الاتحاد للطيران من تسجيل أداء قوي في عمليات الشحن مع زيادة بنسبة 66% في العائدات، حيث ارتفعت من 0.7 مليار دولار خلال عام 2019 إلى 1.2 مليار دولار في 2020 مدفوعة بارتفاع في الطلب على التجهيزات الطبية مثل أدوات الوقاية الشخصية المستحضرات الدوائية ترافق مع تحديد القدرة العالمية للشحن الجوي، وشهدت إيرادات الشحن تحسنًا وصل إلى 77%.

وانخفضت الكلفة التشغيلية 39% من 5.4 مليار دولار عام 2019 إلى 3.3 مليار دولار عام 2020 نظرًا لخفض القدرة الاستيعابية والنفقات المتعلقة بالحجم إلى جانب التركيز على مبادرات احتواء التكاليف.

وتراجعت النفقات العامة 25% لتصل إلى 0.8 مليار دولار من 1.0 مليار دولار عام 2019 ضمن هذا الإطار الزمني على الرغم من طبيعتها الثابتة، بفضل مبادرات إدارة السيولة فيما انخفضت التكلفة المالية بنحو 23% بفضل التركيز المتواصل على إعادة هيكلية بيان الميزانية.