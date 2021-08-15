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خسائر المتحدة للتأمين ترتفع لـ6.5 مليون ريال في الربع الثاني

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المتحدة للتأمين التعاوني
المتحدة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

خسائر المتحدة للتأمين ترتفع لـ6.5 مليون ريال في الربع الثاني

قياسا على خسائر 1.4 مليون ريال بالفترة المقارنة

دبي - العربية.نت

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سجلت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، ارتفاعا بالخسائر قبل الزكاة في الربع الثاني من 2021 بنسبة 361.4% مسجلة 6.5 مليون ريال، قياسا على خسائر 1.4 مليون ريال بالفترة المقابلة من 2020.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة انخفضت بنسبة 38.6% في الربع الثاني إلى 91.12 مليون ريال، قياسا على 148.51 مليون ريال بالفترة المقارنة قبل عام.

وأرجعت الشركة سبب زيادة الخسائر إلى الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة، بالإضافة الى الانخفاض في الربح المتحقق من إجمالي الاستثمارات.

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وأضافت أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة بشكل أساسي يعود إلى الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى جانب الارتفاع في صافي دخل الاكتتاب.

وأشارت إلى احتساب خسارة السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل وتقدر الزكاة وضريبة الدخل عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 بمبلغ 4 مليون ريال.

وأفادت أن مقدار رصيد الخسائر المتراكمة عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2021 تساوي 145.545 مليون ريال سعودي، تعادل 36% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال سعودي وذلك بناءً على النتائج المالية الأولية.

وستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% أو أكثر وبما لا يزيد عن 50% من رأس مالها.

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