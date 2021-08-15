داماك العقارية تقلص خسائرها الفصلية 64%.. وقفزة بالمصاريف البيعية

أعلنت شركة داماك العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تقليص خسائرها بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 64%.

ووصلت خسائر الشركة إلى 101.015 مليون درهم، مقابل 280.56 مليون درهم خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وخلال النصف الأول، قلصت الشركة خسائرها أيضا بنسبة 24.8% لتصل إلى 290.637 مليون درهم، مقابل 386.691 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت المصاريف العمومية والإدارية والبيعية للشركة إلى 384.23 مليون درهم بالربع الثاني من 2021، مقارنة بـ 133.558 مليون درهم بالربع الثاني من 2020. وفي النصف الأول ارتفعت تلك القيمة إلى 696.18 مليون درهم، مقابل 355.5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة.

وقال وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال للأسهم والسندات، إن المصاريف الثابتة قد تكون العامل المؤثر في تراجع أرباح الشركة.

وأضاف في حديثه للعربية أن تراجع إيرادات الشركة تأتي بسبب استمرار تداعيات كورونا وضعف الإقبال على العقارات الفترة الماضية، وبالتالي تراجع الإيرادات في داماك ناتج عن ضعف الإقبال على العقارات وقد يكون سبب منه تراجع معدلات إنجاز المشاريع.

وذكر أن المصاريف نسبيا تبقى مرتفعة بسبب التركيز على التسويق والمبيعات، ومصاريف التمويل والإدارية، مشيرا إلى أن تلك المصاريف من الصعب الاستغناء عنها، وقد تكون الشركة بحاجة إليها.