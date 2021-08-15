مسعود محمود رئيساً تنفيذياً لعمليات "اتصالات الإمارات"

أعلنت "مجموعة اتصالات" في بيانٍ صحافي اليوم الأحد، تعيين مسعود محمد شريف محمود رئيساً تنفيذياً لعمليات "اتصالات الإمارات".

وبحسب بيان الشركة، يُعتبر هذا المنصب الجديد، والذي يتبع وظيفياً للرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات"، جزءاً من استراتيجية التحول المرنة والمستمرة وزيادة التركيز على تنوع الأعمال واستكشاف الفرص الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة لتسريع تطوير الأعمال في المضمار الرقمي وتوسيع الانتشار الجغرافي وتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

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وأكدت "مجموعة اتصالات" في بيانها أن هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانتها على صعيد التحول الرقمي ومواصلة تقديم أجود الخدمات والحلول المبتكرة لعملائها ومستخدمي خدماتها من جهة، والاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكينها من جهة أخرى، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات" المهندس حاتم دويدار، إن هذا المنصب الجديد سيكون له دور كبير في مواصلة الارتقاء بعمليات "اتصالات الإمارات" عبر تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية عملياتها من خلال الاستراتيجيات التطويرية.

بدوره قال مسعود محمود، إن اتصالات تواصل حرصها على مواكبة أحدث التقنيات المبتكرة والارتقاء بالتجارب الرقمية للأفراد والمجتمعات لتعزيز مكانة الدولة على المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمتلك مسعود خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، وسجل حافل بالإنجازات والخبرات العملية والمكثفة في إدارة العمليات التشغيلية والمالية بما أسهم في رفع إنتاجية كوادر العمل، وتأسيس بيئة العمل المبتكرة، ووضع السياسات التطويرية التي أدت للارتقاء بأداء الأعمال.

ويشغل مسعود حالياً عضوية مجالس الإدارة في كل من شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجموعة الاتحاد للطيران.

كما تشمل مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية السابقة منها ولقرابة عقد من الزمن تولى مهام الرئيس التنفيذي لشركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، ونائب الرئيس التنفيذي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، والخبرات التي اكتسبها خلال عمله في مجموعة دبي للاستثمار، والمكتب التنفيذي لحكومة دبي.

حصل مسعود محمد شريف محمود على ماجستير في إدارة الأعمال تخصّص الشؤون المالية من جامعة "مكغيل" في كندا، وبكالوريوس في هندسة نظم الحاسوب من جامعة "بوسطن" في الولايات المتحدة.