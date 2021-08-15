"أمانات" تتحول للربحية بـ203.8 مليون درهم في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة أمانات القابضة "أمانات"، اليوم الأحد، تحولها إلى تحقيق أرباح نحو 203.8 مليون درهم في الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر نحو 5.15 مليون درهم في الربع الثاني من 2020.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 235.34 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح نحو 586 ألف درهم في النصف الأول من 2020.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، إن ذلك الأداء الاستثنائي يأتي في ضوء النتائج القوية التي حققتها محفظة استثمارات "أمانات" بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم خلال النصف الأول من 2021، والتي واصلت مسار النمو التصاعدي حتى نجحت في التعافي من مستويات التراجع التي شهدتها خلال النصف الأول من العام السابق، بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.

كما عزز ذلك الأداء القوي نجاح "أمانات" في تحقيق أرباح بقيمة 160 مليون درهم، عن صفقة التخارج من حصتها بشركة تعليم القابضة خلال أبريل الماضي، فضلاً عن المساهمة القوية من أحدث استثماراتها بقطاع الرعاية الصحية المتمثل في مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل.

وأشارت الشركة إلى أنه في حال استبعاد مردود صفقة التخارج من حصة "أمانات" بشركة تعليم القابضة فإن صافي الربح سيبلغ 75.3 مليون درهم خلال النصف الأول من 2021، مما يؤكد على حالة التعافي القوية التي تشهدها نتائج الشركة عند مقارنتها بذات الفترة من العام السابق، وتعكس كذلك التحسن الملحوظ في إدارة هيكل التكاليف والجهود الحثيثة للارتقاء بالكفاءة التشغيلية، في ضوء انخفاض إجمالي المصروفات بمعدل سنوي 26.8% ليسجل 20.2 مليون درهم خلال النصف الأول من 2021.