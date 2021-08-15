"السعودي للاستثمار" يُحدد فترة تداول حقوق الأولوية والشراء في أسهم الخزينة

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن طرح 74,995,210 سهماً عادياً من أسهم الخزينة المملوكة له – يمثل ما نسبته 9.99% من رأس مال البنك – عن طريق اتباع آلية مشابهة لآلية إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وكشف البنك عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والشراء في أسهم الخزينة، لتبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والشراء في أسهم الخزينة بتاريخ 16 أغسطس 2021، وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 23 أغسطس 2021، في حين ستنتهي فترة الشراء في أسهم خزينة البنك يوم الخميس بتاريخ 26 أغسطس 2021.

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كما أفاد البنك بتعيين كل من شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" وشركة جي. بي. مورغان السعودية كمستشارين ماليين، كما قام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال أيضاً كمدير عملية الشراء.

وبين البنك أنه يُسمح للمستثمرين المستحقين ممارسة حقهم في الشراء (كلياً أو جزئياً) في أسهم الخزينة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والشراء في أسهم الخزينة سيكون وفق ما حدده التعميم الصادر من البنك.

وأشار البنك إلى أنه في حال تبقى أسهم بعد الطرح من أسهم الخزينة، فسيتم طرح تلك الأسهم المتبقية على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في التعميم.

كما تجدر الإشارة أن البنك لم يعين متعهدي تغطية لأغراض عملية طرح أسهم الخزينة في حال عدم تغطية كامل عملية الطرح، وسيقوم البنك بالإبقاء على هذه الأسهم كأسهم خزينة والتصرف بها وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، مع مراعاة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة لذلك.

وأكد البنك على المستثمرين الذين لا يرغبون بممارسة حقوقهم وشراء أسهم الخزينة على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حيث أن عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق الأولوية سواء بممارسة حق شرائها أو بيعها سينتج عنه بيعها كجزء من الأسهم المتبقية في فترة طرح الأسهم المتبقية، ولن يحصل المستثمر في هذه الحالة على أي تعويض وستذهب متحصلات البيع إلى البنك.

هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار التي عقدت بتاريخ 04 أغسطس 2021 على توصية مجلس الإدارة بطرح أسهم خزينة البنك بقيمة 13.50 ريال سعودي للسهم الواحد من أسهم الخزينة، حيث يهدف البنك من خلال تنفيذ عملية الطرح إلى تعزيز مركزه المالي وقاعدة البنك الرأسمالية. كما أن الطرح سيسهم في رفع نسبة السيولة لدى البنك وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.

وأشار البنك إلى أن هذا الإعلان للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها.

كان البنك السعودي للاستثمار، قد أعلن عن إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة البالغ عددها 75 مليون سهم وفقاً للآلية الواردة في تعميم بيع الأسهم.

وذكر البنك في بيان سابق على "تداول السعودية"، أنه لهذا الغرض فقد حدد مجلس الإدارة تاريخ الأحقية يوم 11 أغسطس 2021، وسعر البيع بـ 13.50 ريال للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

ويمثل عدد الأسهم التي سيتم بيعها نسبة 100% من أسهم الخزينة لدى البنك.