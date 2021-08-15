"الوطنية للبناء والتسويق" توقع اتفاق تأسيس صندوق بـ100 مليون ريال 

وقعت كل من الشركة الوطنية للبناء والتسويق، وشركة نمو كابيتال، اليوم الأحد، اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري خاص برأس مال 100 مليون ريال يحمل اسم صندوق "نمو الأحساء للتطوير العقاري".

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، أن حصتها تشكل 50% من رأس مال الصندوق، وسيتم تحديد مصدر تأمين تلك الحصة في وقت لاحق.

مادة اعلانية

وأفادت بأن الصندوق يهدف إلى تطوير أرض على مساحة 250 ألف متر مربع بالأحساء، وتحويلها إلى فلل سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 440 مليون ريال.

وذكرت أن الأثر المالي الإيجابي سوف يظهر خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفقاً لبنود الاتفاقية، ستتولى شركة "نمو كابيتال" إدارة الصندوق استناداً إلى متطلبات هيئة السوق المالية، وستكون مسؤولة عن الترتيب المالي لتوفير 50% من رأس مال الصندوق.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوطنية للبناء والتسويق، عن بيع آلات ومعدات وسقالات مستعملة بقيمة 68.32 مليون ريال، إلى شركة مصنع العربات والأشغال الحديدية.

ولفتت إلى أن أسباب الصفقة تأتي في إطار تحديث أصول الشركة وتطوير أوجه الاستثمار، من خلال تمويل شراء أصول ودعم راس المال العامل.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي مباشر للصفقة ومن المقدر أن يؤدي إعادة استثمار العائدات في تحسن ربحية الشركة على المدى البعيد.