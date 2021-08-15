.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"جبل عمر" تتحول للربحية بـ270.6 مليون ريال في الربع الثاني

  • الخط
جبل عمر جديد
شركة جبل عمر
سوق السعودية

"جبل عمر" تتحول للربحية بـ270.6 مليون ريال في الربع الثاني

خسائرها المتراكمة تعادل نسبة 23.7% من رأس المال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة جبل عمر للتطوير، تحولها للربحية في الربع الثاني من 2021، بقيمة 270.57 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 453.51 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتحولت الشركة للربحية أيضاً في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 345.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للربحية في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في الإيرادات في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحسن النسبي في معدلات إشغال الفنادق والمراكز التجارية بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب الربح المعترف به من بيع قطعة أرض في مشروع جبل عمر والمعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

الهند تخطط لإنفاق 1.35 تريليون دولار على البنى التحتية اقتصاد اقتصاد الهند تخطط لإنفاق 1.35 تريليون دولار على البنى التحتية

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت خسائر شركة "جبل عمر للتطوير"، بنسبة 89.19% لتسجل نحو 74.73 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 691.37 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 2.2 مليار ريال، تعادل نسبة 23.7% من رأس المال البالغ 9.29 مليار ريال.

وأضافت أنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المقيدة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس المال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صرخة أب لبناني مفجوع.. صرخة أب لبناني مفجوع.. "ولداي ماتا من أجل البنزين"
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد