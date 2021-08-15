"جبل عمر" تتحول للربحية بـ270.6 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة جبل عمر للتطوير، تحولها للربحية في الربع الثاني من 2021، بقيمة 270.57 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 453.51 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتحولت الشركة للربحية أيضاً في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 345.3 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

مادة اعلانية

وقالت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للربحية في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في الإيرادات في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحسن النسبي في معدلات إشغال الفنادق والمراكز التجارية بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الزيادة في الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب الربح المعترف به من بيع قطعة أرض في مشروع جبل عمر والمعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجعت خسائر شركة "جبل عمر للتطوير"، بنسبة 89.19% لتسجل نحو 74.73 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 691.37 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت نحو 2.2 مليار ريال، تعادل نسبة 23.7% من رأس المال البالغ 9.29 مليار ريال.

وأضافت أنها ستقوم بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المقيدة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأس المال.