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أرباح "التجاري الكويتي" النصفية تقفز 16 مرة إلى 19 مليون دينار 

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البنك التجاري الكويتي
البنك التجاري الكويتي
بورصة الكويت

أرباح "التجاري الكويتي" النصفية تقفز 16 مرة إلى 19 مليون دينار

مقابل 1.19 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات البنك التجاري الكويتي، قفزة في أرباح النصف الأول من عام 2021 بنحو 16 مرة على أساس سنوي إلى 19.12 مليون دينار، مقابل 1.19 مليون دينار بالفترة المماثلة من 2020.

وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أن الزيادة في صافي الأرباح بمبلغ 17.9 مليون دينار يعود بصفة أساسية إلى الانخفاض في مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى، كذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

كما تحسن الأرباح بفضل زيادة الرسوم والعمولات وصافي الأرباح من التعامل بالعملات الأجنبية التي تم تعويضها جزئيا بالانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح.

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وزاد صافي الربح التشغيلي بنسبة 6% خلال النصف الأول إلى 44.77 مليون دينار، قياسا على 42.25 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من 2021، قفزت أرباح البنك بأكثر من 5 مرات إلى 19.08 مليون دينار، مقابل أرباح 343 ألف دينار بالربع الثاني من 2020.

وانخفضت أصول البنك بنهاية يونيو بنسبة 6.4% إلى 4.139 مليار دينار، مقابل 4.42 مليار دينار في الشهر المماثل من العام الماضي.

في بيان منفصل اليوم، أعلنت بورصة الكويت أنه سوف يتم إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الكويتي (تجاري) اعتبارا من يوم غد الاثنين وذلك بعد ورود البيانات المالية.

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