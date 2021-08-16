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تراجع أرباح أسمنت حائل 29% في الربع الثاني إلى 15.3 مليون ريال

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أسمنت حائل
أسمنت حائل
سوق السعودية

تراجع أرباح أسمنت حائل 29% في الربع الثاني إلى 15.3 مليون ريال

بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة أسمنت حائل، بنسبة 29.4% بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 15.34 مليون ريال، مقابل 21.75 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح أسمنت حائل بالربع الثاني من 2021، بنسبة 40.7%، مقارنة بأرباح نحو 25.9 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

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وانخفض صافي أرباح أسمنت حائل بنسبة 33.49% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 41.2 مليون ريال، مقابل 61.97 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

كان صافي أرباح شركة أسمنت حائل، قد تراجع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 35.7% في الربع الأول من 2021، لتسجل 25.87 مليون ريال، مقارنة بنحو 40.22 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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