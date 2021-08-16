أرباح "الأهلي للتكافل" تتراجع 65% في الربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة الأهلي للتكافل بنسبة 65.08% في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 1.36 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 3.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفض صافي أرباح الأهلي للتكافل بنسبة 76.2% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 5.73 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب تراجع الأرباح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة 46% وذلك نتيجة لارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 184%.

كما انخفض كل من صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق وأموال المساهمين بنسبة 89% و72% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية للربع الثاني من 2021 بنسبة 10% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت أرباح الشركة قبل الزكاة، بنسبة 4.93% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى 7.09 مليون ريال، مقابل 6.76 مليون ريال في النصف الأول من 2020.