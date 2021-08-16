أرباح "بروج للتأمين" تهبط 53% في الربع الثاني

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، انخفاض أرباحها قبل الزكاة بنسبة 53.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 9.34 مليون ريال، مقارنة بنحو 20.03 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت "بروج للتأمين" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 253.84%، وذلك نتيجة ارتفاع صافي المطالبات المدفوعة وصافي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية المجمعة بنسبة 152.3%.

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وأوضحت الشركة أن الأرباح تأثرت أيضا من الانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 6.7% على الرغم من انخفاض التغير في الاحتياطيات الفنية الأخرى بمبلغ 9.8 مليون ريال.

وأظهر البيان، انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 17.1% في الربع الثاني إلى 35.52 مليون ريال، من 42.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وانخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 42.2% إلى 4.13 مليون ريال، مقابل 7.15 مليون ريال بالفترة المقارن من 2020.