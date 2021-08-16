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"أسيج" تتحول للخسارة وتتكبد 5.5 مليون ريال في الربع الثاني

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سوق السعودية

"أسيج" تتحول للخسارة وتتكبد 5.5 مليون ريال في الربع الثاني

الخسارة جاءت بسبب انخفاض أقساط التأمين المكتتبة وعوامل أخرى

دبي - العربية.نت

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سجلت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، خسائر فصلية بقيمة 5.54 مليون ريال (قبل الزكاة) في الربع الثاني من العام الحالي، قياسا على أرباح بقيمة 7 ملايين ريال بالربع المماثل من 2020.

وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة لدى الشركة 132.69 مليون ريال بانخفاض 1.1% عن الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب التحول للخسارة يعود إلى الانخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 1% والارتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 39% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 48%.

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وأظهرت البيانات انخفاض إيرادات اكتتاب أخرى بنسبة 100%، كذلك الانخفاض في العمولات المكتسبة من إعادة التأمين بنسبة 4%، والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 161%.

في المقابل، ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3%، بالإضافة إلى ارتفاع في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 40%، والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 10%.

وأشارت الشركة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4%، والانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 31%.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من عام 2021، أفادت البيانات، بتحول الشركة إلى الخسارة بقيمة 1.81 مليون ريال (قبل الزكاة)، قياسا على أرباح بقيمة 9.9 مليون ريال بالفترة المقارنة من عام 2020.

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