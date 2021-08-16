اليوم.. يبدأ تداول حقوق الأولوية والشراء بأسهم خزينة "السعودي للاستثمار"

انطلقت اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 فترة تداول حقوق الأولوية والشراء في أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار البالغة (74,995,210) سهم بسعر يبلغ (13.5) ريال للسهم الواحد، والتي تأتي بهدف دعم مركزه المالي، حيث سيقوم البنك باستخدام متحصلات الطرح لتعزيز مركزه المالي وقاعدة البنك الرأسمالية.

وبحسب بيان صحافي سيسهم الطرح في رفع نسبة السيولة لدى البنك وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية. ويمكن شراء الأسهم خلال فترتي التداول والاكتتاب. وتنتهي فترة التداول يوم الاثنين الموافق 23/08/2021، وتستمر فترة الشراء حتى نهاية يوم الخميس 26/08/2021.

مادة اعلانية

وأكدت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال" (المستشار المالي ومدير عملية الشراء) وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية (المستشار المالي) في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، أن الجهات المالية قد أتمت استعداداتها لطرح أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار، وأنها تعمل على تسخير الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمستثمرين المستحقين إجراء عملية الشراء عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الشراء.

وأوضحت أن تعميم عملية طرح أسهم خزينة البنك تم نشرها على موقع البنك السعودي للاستثمار (www.saib.com.sa)، وموقع الاستثمار كابيتال (www.icap.com.sa)، وموقع شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية (www.jpmorgan.com).

وأوضح المستشاران الماليان ومدير عملية الشراء أنه سيتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الشراء كلياً أو جزئياً في حدود عدد حقوق الأولوية الموجود في محافظهم.

وذكر البيان أن الشراء مُتاح عن طريق منصات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء إضافة إلى إمكانية الشراء من خلال أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين، وفي حال وجود أسهم متبقية بعد الطرح فيمكن من خلالها تقديم طلبات شراء لأية أسهم متبقية من قبل المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي فقط.

وأفاد البيان أن هذا الإعلان للعلم ولا يشكل دعوة أو طرحاً لامتلاك الأوراق المالية أو شرائها، وينبغي على جميع المساهمين والمستثمرين قراءة التعميم الخاص بطرح أسهم خزينة البنك السعودي للاستثمار والمنشورة بتاريخ 04/12/1442 (الموافق 14/07/2021) بالكامل والحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري، ويمكن الحصول على نسخة من التعميم من خلال زيارة المقر الرئيسي أو الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) أو البنك السعودي للاستثمار أو المستشارين الماليين.