.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بنك مصر يقرض شركة عربية للتنمية 800 مليون جنيه

  • الخط
بنك مصر
المقر الرئيسي لبنك مصر
بنوك مصر

بنك مصر يقرض شركة عربية للتنمية 800 مليون جنيه

لتمويل مشروعها بمدينة السادس من أكتوبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع بنك مصر عقد تمويل لمدة ست سنوات لصالح شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بقيمة 800 مليون جنيه (51 مليون دولار).

وسيتم استخدام القرض لتمويل المرحلة الأولى والثانية من مشروع صان كابيتال بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يقع على مساحة تبلغ 557 فدانا، بالقرب من بوابة الأهرامات الجديدة التي تطل على طريق القاهرة - الفيوم، والذي تقوم شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بتطويره بغرض البيع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
الأكثر قراءة
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء مفاجأة.. كويكب من ذهب قد يجعل البشر أثرياء
5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر! 5 جثث في غلاية زيت.. حادث مأساوي في مصر!
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
قبل أن تذهب
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
انهيار القوات الأفغانية يهدي كنزًا من الأسلحة الأميركية لطالبان
اكتشف المزيد