بنك مصر يقرض شركة عربية للتنمية 800 مليون جنيه

وقع بنك مصر عقد تمويل لمدة ست سنوات لصالح شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بقيمة 800 مليون جنيه (51 مليون دولار).

وسيتم استخدام القرض لتمويل المرحلة الأولى والثانية من مشروع صان كابيتال بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يقع على مساحة تبلغ 557 فدانا، بالقرب من بوابة الأهرامات الجديدة التي تطل على طريق القاهرة - الفيوم، والذي تقوم شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بتطويره بغرض البيع.