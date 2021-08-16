غوغل وفيسبوك تربطان اليابان وجنوب شرق آسيا بكابل جديد

أعلنت شركتا غوغل وفيسبوك عن مشاركتهما في نظام كابل بحري جديد متوقع إنشاؤه في عام 2024، يهدف إلى تحسين اتصال الإنترنت عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت فيسبوك إن مشروع البنية التحتية الذي يطلق عليه اسم Apricot، سيربط اليابان وسنغافورة وتايوان وغوام والفلبين وإندونيسيا، ويساعد في تلبية الطلب المتزايد على الوصول إلى النطاق العريض والاتصال اللاسلكي 5G.

مادة اعلانية

في مارس، أعلنت الشركة عن كابلين جديدين عبر المحيط الهادئ يربطان سنغافورة بالساحل الغربي للولايات المتحدة، Bifrost و Echo، مع مشاركة غوغل في الأخير.

من ناحيتها، قالت غوغل في منشور إن Echo و Apricot أنظمة غواصة تكميلية، وستعمل على تحسين مرونة خدمة Google Cloud والخدمات الرقمية الأخرى للشركة.

وصلة الألياف الضوئية الجديدة التي تمتد عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ لديها قدرة تصميم أولية تزيد عن 190 تيرابايت في الثانية، وفقًا لما أعلنته فيسبوك.

ويستثمر عملاقا Silicon Valley في بناء البنية التحتية للإنترنت في المناطق التي يرون أنها تقدم أعلى إمكانات للنمو، حيث أعلنت غوغل العام الماضي عن خطة إنفاق بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة جهود الرقمنة في الهند على مدار السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.