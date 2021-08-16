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مجلس "أسمنت العربية" يوصي بتوزيع أرباح بـ125 مليون ريال عن النصف الأول

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سوق السعودية

مجلس "أسمنت العربية" يوصي بتوزيع أرباح بـ125 مليون ريال عن النصف الأول

ارتفعت أرباحها نصف السنوية 90.7% إلى 100.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأسمنت العربية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من 2021، بإجمالي 125 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بحصة 1.25 ريال للسهم، أي بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية عند 12.5%.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأربعاء 10-01-1443 هـ الموافق 18-08-2021م، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع 1443-01-29.

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وأعلنت "أسمنت العربية" عن تحقيق أرباح عن الربع الثاني 2021، بعد الزكاة والضريبة، بـ33.5 مليون ريال، ارتفاعاً بما يفوق 340% عن نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي حين سجلت أرباحاً بـ7.6 مليون ريال.

وفي النصف الأول من العام، ارتفعت الأرباح 90.7% إلى 100.5 مليون ريال، من 52.7 مليون ريال أعلنت عنها في النصف الأول 2020.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح في الستة أشهر الأولى من العام بصفة رئيسية إلى زيادة قيمة وكمية المبيعات في الشركة الأم والشركة التابعة في الأردن، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيع وزيادة المصاريف التسويقية نتيجة ارتفاع كميات مبيعات التصدير.

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