مصر.. أرباح "فوري" تقفز 60% بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المدرجة بالبورصة المصرية، بنسبة 59.6% خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفق القوائم المالية المجمعة للشركة، فقد حققت أرباحاً بلغت نحو 137.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

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وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم النصفية نحو 113.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 70.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة خلال الستة أشهر أرباح بقيمة 23.84 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 15.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وأشارت نتائج الأعمال، إلى ارتفاع إيرادات الشركة إلى 742.56 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 549.26 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 90.52 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 73.21 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 85.79 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 38.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الثلاثة أشهر نحو 76.14 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 30.92 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020. فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة نحو 9.65 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، مقابل 7.12 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 348.99 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 257.99 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، فقد ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 53.7 مليون جنيه، مقابل 41.56 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2020.