رويترز: "الاستثمارات العامة" يرفع حصته في "أكتيفجن بليزارد" 13.3%

أظهر ملف مقدم إلى هيئة تنظيمية أميركية، يوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، زاد حصته في شركة أكتيفجن بليزارد الأميركية 13.3% إلى 37.9 مليون سهم، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب ملف الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اشترى الصندوق السعودي 4.4 مليون سهم في صانع ألعاب الفيديو في الربع الثاني.

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ولم يرد الصندوق حتى الآن على طلب للتعليق من رويترز. ويشارك الصندوق في خطط المملكة للتحول الاقتصادي من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.

من المتوقع أن يضخ الصندوق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وأن يُزيد أصوله إلى تريليون دولار بحلول ذلك التاريخ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.