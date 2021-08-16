"الخليجية العامة" تتحول لخسائر 19.7 مليون ريال بالربع الثاني

تحولت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني "الخليجية العامة" إلى تحقيق خسائر نحو 19.71 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 18.75 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "الخليجية العامة" بنسبة 15.8% مقارنة بخسائر نحو 23.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "الخليجية العامة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الخسارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، هو ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 131% والارتفاع الكبير بالأقساط غير المكتسبة.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت 84.26 مليون ريال تمثل نسبة 42.13% من رأس المال البالغ 200 مليون ريال.

وتحولت الشركة إلى تحقيق خسائر بقيمة 43.13 مليون ريال في النصف الأول من 2021، مقابل صافي ربح نحو 14.49 مليون ريال في النصف الأول من 2020.