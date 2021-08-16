"الأبحاث والإعلام" تسجل قفزة بـ79% في أرباح الربع الثاني إلى 134.6 مليون ريال

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 79% إلى 134.6 مليون ريال، من 75.3 مليون ريال مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما زادت أرباحها بواقع 61.5% في النصف الأول من العام إلى 226 مليون ريال من 140 مليون ريال سجلت في نصف السنة الأول من عام 2020.

مادة اعلانية

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح الإجمالي نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 26.3%، علماً أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة، وفق ما ورد في إعلان الشركة اليوم الاثنين على موقع السوق السعودية "تداول".