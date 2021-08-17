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أرباح "الجزيرة تكافل" تتقلص 87% إلى 1.8 مليون ريال في الربع الثاني

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الجزيرة تكافل تعاوني
شعار الجزيرة تكافل تعاوني
سوق السعودية

أرباح "الجزيرة تكافل" تتقلص 87% إلى 1.8 مليون ريال في الربع الثاني

مقارنة بأكثر من 14 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

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سجلت الجزيرة تكافل تعاوني تراجعاً حاداً في أرباح الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 87% إلى 1.8 مليون ريال، قبل الزكاة والضريبة، مقارنة بأكثر من 14 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح الشركة عن نصف السنة الأول بـ42.8% إلى 15.7 مليون ريال، قبل الزكاة والضريبة، من 27.5 مليون ريال حققتها في الستة أشهر الأولى من عام 2020.

ويعود سبب هذا التراجع في أرباح "الجزيرة تكافل" خلال الربع الثاني على أساس سنوي، إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بنحو 6 ملايين ريال أي ما يعادل 28.62%، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ يفوق 8 ملايين ريال أي ما يعادل 71.14%، وذلك بسبب اكتمال عملية الاستحواذ على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

أما في نصف السنة الأول، فقد عزت الشركة في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، سبب التراجع في الأرباح إلى انخفاض صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 847 ألف ريال، تعادل 2.15%، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 13 مليون ريال تعادل 62.54%، وذلك بسبب اكتمال عملية الاستحواذ على شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

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