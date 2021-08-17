أكبر علامة تجارية للأثاث بالعالم تبدأ بيع الطاقة المتجددة في هذه الدولة

تشرع إيكيا أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم في بيع الطاقة المتجددة، وستكون البداية في السوق المحلية بالسويد في سبتمبر/أيلول.

وقالت إنجكا جروب المالكة لمعظم متاجر إيكيا حول العالم، إنه يمكن للأسر شراء طاقة متجددة بسعر في متناول اليد من مزارع الرياح والطاقة الشمسية وتتبع الاستخدام من خلال تطبيق، بحسب "رويترز".

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وأشارت سفيا سولار شريكة إنجكا التي تنتج ألواح شمسية لإيكيا، إلى أنها ستشتري الكهرباء من بورصة نورد بول، وهي بورصة للطاقة في شمال أوروبا تعيد بيعها بدون رسم أضافي. وتسدد الأسر رسوما شهرية ثابتة بالإضافة إلى سعر متغير.

وذكرت إيكيا التي تبيع ألواحا شمسية في 11 سوقا، أن المشترين يمكنهم تتبع إنتاجهم من الكهرباء من على التطبق وبيع الكهرباء الفائضة.