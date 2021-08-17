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خسائر الكابلات السعودية ترتفع 16% إلى 19 مليون ريال بالربع الثاني

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الكابلات السعودية
مصنع الكابلات السعودية
سوق السعودية

خسائر الكابلات السعودية ترتفع 16% إلى 19 مليون ريال بالربع الثاني

خسائرها المتراكمة بلغت 117.49 مليون ريال بنهاية النصف الأول

دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر شركة الكابلات السعودية بنسبة 15.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 19.19 مليون ريال، مقابل 16.58 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر الكابلات السعودية بنسبة 46.5% مقابل 35.88 مليون ريال خسائر الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع المماثل من العام الماضي، يعود بصفة أساسية إلى انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

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وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 71.5% في الربع الثاني من 2021، إلى 41.35 مليون ريال، مقابل 145.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر الكابلات السعودية بنسبة 7.88% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 55.07 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 59.78 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 117.49 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، ما يعادل نسبة 32.58% من رأس المال البالغ 360.6 مليون ريال.

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