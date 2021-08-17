صدق تتكبد 4.3 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، متكبدة خسائر قدرها 4.3 مليون ريال، مقابل أرباح بنفس القيمة في الفترة المناظرة من العام الماضي، وعزت ذلك إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.

وبلغت إيرادات الشركة، 41.9 مليون ريال، مقابل 41.6 مليون ريال خلال الفترة المناظرة، بنسبة ارتفاع 0.7%.

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وخلال النصف الأول، بلغ إجمالي خسائر الشركة 6.1 مليون ريال، مقابل 5.7 مليون ريال خسائر خلال النصف الأول من العام الماضي.

ووصل إجمالي خسائر الشركة المتراكمة 28.97 مليون ريال، ما يمثل 7.24% من رأس المال.