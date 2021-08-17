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قفزة في أرباح "دار الأركان" بـ117% إلى 22.4 مليون ريال في الربع الثاني

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دار الأركان مناسبة
شركة دار الأركان للتطوير العقاري
سوق السعودية

قفزة في أرباح "دار الأركان" بـ117% إلى 22.4 مليون ريال في الربع الثاني

بدعم من زيادة مبيعات العقارات

دبي - العربية.نت

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سجلت دار الأركان للتطوير العقاري ارتفاعاً كبيراً في أرباح الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 117% إلى 22.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 10.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما شهدت أرباحها عن نصف السنة الأول قفزة بنحو 124% إلى 51 مليون ريال تقريباً، بعد الزكاة والضريبة، من نحو 22.8 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2020.

وفي بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول"، قالت "دار الأركان" إن الارتفاع في صافي الربح الفصلي يعود بصفة رئيسية إلى زيادة مبيعات العقارات، وإن الارتفاع في مصاريف التشغيل وأعباء التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى غير تشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، قد تم تعويضه بارتفاع إيرادات التأجير ما كان له الأثر على صافي الربح.

ويعود الارتفاع في صافي الربح في النصف الأول، بصفة رئيسية، إلى زيادة مبيعات العقارات. وأدى الانخفاض في إيرادات الإيجار، والزيادة في تكلفة التمويل، وانخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، إلى تقليص صافي الدخل الناتج عن بيع العقارات.

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