.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجموعة "GFH" تقدم عرض استحواذ على "الخليجي التجاري" قبل نهاية سبتمبر  

  • الخط
gfh
مجموعة GFH
سوق دبي

مجموعة "GFH" تقدم عرض استحواذ على "الخليجي التجاري" قبل نهاية سبتمبر

تبلغ حصتها الحالية 69% من أسهم المصرف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة جي إف اتش المالية "GFH"، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي إنه بمجرد تقديم العرض تتوقع المجموعة أن يتم الإنتهاء من عملية الاستحواذ الطوعي خلال العام الجاري، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ومجلس الإدارة والمساهمين.

وفي يونيو الماضي، قالت المجموعة أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف.

وكانت المجموعة، قد رفعت نسبة ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري من 55.4% إلى نحو 69%، إذ استحوذت المجموعة على هذه الحصص من "شعاع كابيتال" وصندوق Goldilocks التي تديره "شعاع" بقيمة تجاوزت 85 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صابرين لـ صابرين لـ"العربية.نت": عدت للسينما لأن سنّي بات مطلوباً أكثر
متحور متحور "خطير" لكورونا يعاود الظهور بولاية هندية
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟ أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟
قبل أن تذهب
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
اكتشف المزيد