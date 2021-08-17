مجموعة "GFH" تقدم عرض استحواذ على "الخليجي التجاري" قبل نهاية سبتمبر  

أعلنت مجموعة جي إف اتش المالية "GFH"، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي إنه بمجرد تقديم العرض تتوقع المجموعة أن يتم الإنتهاء من عملية الاستحواذ الطوعي خلال العام الجاري، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ومجلس الإدارة والمساهمين.

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وفي يونيو الماضي، قالت المجموعة أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف.

وكانت المجموعة، قد رفعت نسبة ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري من 55.4% إلى نحو 69%، إذ استحوذت المجموعة على هذه الحصص من "شعاع كابيتال" وصندوق Goldilocks التي تديره "شعاع" بقيمة تجاوزت 85 مليون درهم.