مهارة توزع 65.6 مليون ريال على مساهميها عن أرباح النصف الأول

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، يوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 65.625 مليون ريال، سيتم توزيعه على 37.5 مليون سهم، وتصل حصة السهم إلى 1.75 ريال.

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وأوضحت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد 22 أغسطس والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت الأرباح الفصلية للشركة بـ 21.7% إلى 38.7 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 49.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح "مهارة" 34.4% إلى 70 مليون ريال، مقابل 106.7 مليون ريال في النصف الأول من 2020.