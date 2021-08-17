.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مهارة توزع 65.6 مليون ريال على مساهميها عن أرباح النصف الأول

  • الخط
مهارة للموارد البشرية
مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

مهارة توزع 65.6 مليون ريال على مساهميها عن أرباح النصف الأول

حصة السهم تصل إلى 1.75 ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، يوم الثلاثاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021.

وقالت الشركة إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 65.625 مليون ريال، سيتم توزيعه على 37.5 مليون سهم، وتصل حصة السهم إلى 1.75 ريال.

وأوضحت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأحد 22 أغسطس والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتراجعت الأرباح الفصلية للشركة بـ 21.7% إلى 38.7 مليون ريال، في الربع الثاني من 2021، مقابل 49.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت أرباح "مهارة" 34.4% إلى 70 مليون ريال، مقابل 106.7 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صابرين لـ صابرين لـ"العربية.نت": عدت للسينما لأن سنّي بات مطلوباً أكثر
متحور متحور "خطير" لكورونا يعاود الظهور بولاية هندية
الأكثر قراءة
حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً حادثة مروعة.. 3 أفغان تعلقوا بعجلات طائرة وسقطوا جثثاً
فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما فاجعة في مصر.. وفاة عروسين ليلة زفافهما
صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد صورة لا تصدق.. مئات الأفغان يقلعون بطائرة لربع العدد
أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية أصغر ملياردير في بريطانيا.. شاب من أصل عربي وهذه ثروته الخيالية
السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد السعودية.. هذه آلية الحضور خلال العام الدراسي الجديد
أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟ أين ستتجه عقارات مصر بعد وقف البيع قبل تنفيذ 30% من المشروع؟
قبل أن تذهب
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في حرائق الجزائر
اكتشف المزيد