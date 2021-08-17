اللجين تشتري حصص مجموعة من مساهمي "ناتبت" بـ 814.6 مليون ريال

وقعت شركة اللجين القابضة، أمس الاثنين، اتفاقية شراء حصص مخصصة لمجموعة من مساهمي الشركة التابعة، الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت"، تبلغ 17,152,451 سهماً، وتمثل ما نسبته 16% من مجموع أسهم شركة "ناتبت"، بقيمة 814.6 مليون ريال.

وأوضحت "اللجين القابضة" في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن تمويل قيمة الصفقة سيتم من خلال تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الإنماء.

مادة اعلانية

وأعلنت الشركة لمساهميها عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة مليار ريال، على أن تكون مدة التمويل 8 سنوات.

ويقع مركز شركة ناتبت وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، في مدينة جدة، في مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف طن من مادة البولي بروبيلين ومشتقاته. ويتكون رأسمالها المصرح به والمدفوع من 107 ملايين سهم بقيمة 10 ريالات للسهم الواحد.

وبلغت إيرادات شركة ناتبت في عام 2018 مبلغ 1.53 مليار ريال، و109 ملايين ريال في 2019، و1.207 مليار ريال في 2020.

فيما حققت صافي أرباح في عام 2018 عند 211 مليون ريال، و377 مليون ريال في 2019، و412 مليون ريال في 2020.

وعزت "اللجين" أسباب الصفقة إلى دعم الخطط الاستراتيجية للشركة بزيادة استثماراتها، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في الربع الثالث من عام 2021.