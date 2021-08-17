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"بوبيدا" الروسية تلغي صفقة شراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس

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A Boeing 737 MAX airplane piloted by FAA Chief Steve Dickson takes off during a test flight from Boeing Field, on September 30, 2020 in Seattle, Washington. (AFP)
طائرة بوينغ 737 ماكس
طيران

"بوبيدا" الروسية تلغي صفقة شراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس

ستتلقى 20 طائرة سنويًا من شركتها الأم "إيروفلوت"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الطيران الروسية الاقتصادية "بوبيدا" في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء أنها سحبت عقودها لشراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ولم تأذن روسيا برحلات طائرات بوينغ 737 ماكس منذ الحظر الذي أعقب حادثتي تحطم للطائرة أودت بحياة 346 شخصًا في 2018-2019.

وقالت بوبيدا في بيان أرسل لرويترز "تنازلنا عن عقود مؤكدة لشراء 20 طائرة بوينغ 737 ماكس دون أي غرامات".

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وكان من المقرر أن تقوم شركتا التأجير GECAS وSMBC بتسليم خمس و15 طائرة إلى شركة Pobeda على التوالي.

وقالت شركة Pobeda إن أحد أسباب قرار عدم شراء الطائرة هو عدم موافقة الدولة على استخدامها.

تشغل بوبيدا 44 طائرة بوينغ 737-800 وتتوقع أن تتلقى 20 طائرة سنويًا من شركتها الأم إيروفلوت في 2022-2023.

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