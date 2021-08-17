"تبريد" الإماراتية تبيع حصتها في "قطر كول" بـ 417 مليون درهم 

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها البالغة 44% في الشركة الوطنية لتبريد المناطق "قطر كول"، لصالح الشركة المتحدة للتنمية.

وأضافت في بيان لسوق دبي المالي إن الصفقة اكتملت، وتبلغ قيمتها 417 مليون درهم، وسوف يتم توظيف العائد لتمويل مزيد من النمو في محفظة تبريد في الأسواق الرئيسية.

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وأشارت الشركة إلى أنه من المتوقع أن ينجم عن الصفقة زيادة السيولة النقدية بمقدار 417 مليون درهم، وزيادة الدخل والمكاسب الأخرى بمقدار 65 مليون درهم، بالإضافة إلى تقليص الأصول المحتفظ بها والمتاحة للبيع بمقدار 350 مليون درهم.

وأوضحت أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الحصص المنتجة بحوالي 40 مليون درهم على أساس سنوي.

وذكرت أن الأثر المالي للصفقة سيظهر في الربع الثالث من العام الجاري.