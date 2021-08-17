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"ساب للتكافل" تتحول للربحية بـ3.2 مليون ريال بالربع الثاني

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ساب تكافل
شعار ساب للتكافل
سوق السعودية

"ساب للتكافل" تتحول للربحية بـ3.2 مليون ريال بالربع الثاني

خسائرها المتراكمة بلغت نحو 55 مليون ريال بنهاية النصف الأول

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة ساب للتكافل إلى الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 3.25 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح ساب للتكافل، بنسبة 72.8% في الربع الثاني من 2021، مقابل صافي ربح نحو 1.88 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق صافي الربح قبل الزكاة والضريبة للربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع بمبلغ وقدرة 6.6 مليون ريال في صافي مساهمات التكافل المكتسبة في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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بلغ صافي مساهمات التكافل المكتسبة 34.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقابل 27.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت "ساب للتكافل"، إلى انخفاض في التغيرات في احتياطي المخاطر السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ وقدره 2.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ وقدره 3.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغت المصروفات العمومية والإدارية للربع الثاني من العام الجاري 9.2 مليون ريال، مقابل 12.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 5.3 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 11.9 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت ساب للتكافل، أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 54.99 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ما يعادل نسبة 16.17% من رأس المال البالغ 340 مليون ريال.

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