"سايكو" تتحول لخسارة بـ15 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" إلى تحقيق صافي خسائر نحو 15.06 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 37.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت خسائر "سايكو" بنسبة 0.93% في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر نحو 15.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

مادة اعلانية

وقالت "سايكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الربع الثاني من العام 2021 مقارنة مع صافي الربح للربع المماثل من العام 2020 يعود إلى الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 118%، والزيادة في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بنسبة 13%، وأيضا الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 14%، وانخفاض في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 97%.

وأشارت الشركة إلى انخفاض في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 89%، وذلك بسبب تسجيل خسائر انخفاض القيمة على بعض الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال الربع الثاني من 2021، وانخفاض في عمولة إعادة التأمين بنسبة 25%، وزيادة في ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 213%.

وتحولت "سايكو" لخسائر بنحو 30.27 مليون ريال في النصف الأول من 2021، مقابل صافي ربح نحو 27.17 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 5.33 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تعادل نسبة 1.8% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال.