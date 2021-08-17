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"مرسول مصر" للعربية: نتوقع تحقيق الربحية بعد عام ونصف

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شركات

"مرسول مصر" للعربية: نتوقع تحقيق الربحية بعد عام ونصف

سوق توصيل الطعام عالمياً سيصل لـ 365 مليار دولار بحلول 2030

دبي - العربية.نت

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توقع مدير عام شركة تطبيق "مرسول مصر" لتوصيل الطلبات، أسامة حرفوش، أن تحقق الشركة التعادل والربحية خلال سنة ونصف من المرحلة الحالية.

وأشار حرفوش في مقابلة مع "العربية" إلى تقديرات فرص النمو في قطاع التوصيل في مصر، بين 8% إلى 10% وممكن أن تصل نسبة النمو إلى 15% مع التغيرات الحاصلة، وزيادة التعاون بين العاملين في هذا المجال.

وأضاف أن هذه التقديرات تتماشى مع توقعات النمو العالمية لقطاع توصيل الطعام بنسبة 10% سنوياً، كما من المتوقع أن يصل حجم سوق توصيل الطعام عالمياً إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2030.

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وتحدث حرفوش عن شدة المنافسة على العميل في قطاع توصيل الطلبات في مصر، مبيناً أن ما يميز خدمات "مرسول" أنها أكثر شمولية في توصيل مختلف الطلبات، وليس فقط الطعام.

وذكر أن سوق توصيل الطلبات في مصر نما بنسبة 8% العام الماضي، ليبلغ حجم سوق توصيل الطعام بالكامل 2.5 مليار دولار.

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد نموا في نشاط الشركات الناشئة، في قطاع توصيل الطلبات الذي تجاوزت عوائده السنوية في هذه المنطقة 9 مليارات دولار في مارس الماضي.

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