أرباح البابطين الفصلية تتراجع 31% إلى 15.53 مليون ريال

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 31%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن الأرباح بلغت 15.53 مليون ريال، مقابل 22.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 31% إلى 385.8 مليون ريال.

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وعزت الشركة السبب وراء تراجع صافي الأرباح نتيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 81.6% في الربع الماثل من العام السابق لتصبح 87.7 %خلال الربع الثاني وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري نحو 31 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 15.5% مقارنة بـ 36.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، تيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 85.5% في الفترة الماثلة من العام السابق لتصبح 87.3 %خلال الربع الثاني وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بـ 3.5% إلى 707.8 مليون ريال، مقابل 683.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلي أن ليس لديها أي خسائر متراكمة.