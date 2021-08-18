أرباح البابطين الفصلية تتراجع 31% إلى 15.53 مليون ريال
حققت 22.5 مليون ريال أرباحا خلال الربع الثاني من العام الماضي
أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 31%.
وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن الأرباح بلغت 15.53 مليون ريال، مقابل 22.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 31% إلى 385.8 مليون ريال.
وعزت الشركة السبب وراء تراجع صافي الأرباح نتيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 81.6% في الربع الماثل من العام السابق لتصبح 87.7 %خلال الربع الثاني وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.
وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري نحو 31 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 15.5% مقارنة بـ 36.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، تيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 85.5% في الفترة الماثلة من العام السابق لتصبح 87.3 %خلال الربع الثاني وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع، ومصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.
وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بـ 3.5% إلى 707.8 مليون ريال، مقابل 683.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الشركة إلي أن ليس لديها أي خسائر متراكمة.