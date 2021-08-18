ارتفاع خسائر "الراجحي ريت" 802% إلى 159 مليون ريال بنهاية النصف الأول

أظهرت القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الراجحي ريت، ارتفاع خسائرها بنسبة 801.9% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 159.26 مليون ريال، مقابل نحو 17.66 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية للصندوق، على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، تسجيل صافي موجودات نحو 1.307 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 51.3 مليون ريال.

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وبلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة 8.24 ريال، بينما بلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة الاسمية 8.08 ريال.

وبلغ العائد للفترة 5.6%، وهو عبارة عن نسبة التوزيعات على أساس سنوي بناءً على القيمة الاسمية.

وبحسب القوائم المالية، فإن الدخل من العمليات بلغ 45.82 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، ما يعادل 0.28 ريال لكل وحدة.