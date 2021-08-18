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ارتفاع خسائر الشرقية للتنمية 382% بالربع الثاني إلى 2.4 مليون ريال

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الشرقية للتنمية
الشركة الشرقية للتنمية
سوق السعودية

ارتفاع خسائر الشرقية للتنمية 382% بالربع الثاني إلى 2.4 مليون ريال

بسبب عدة عوامل أهمها تسجيل مستحقات الرئيس التنفيذي عن الفترات السابقة

دبي - العربية.نت

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تفاقمت خسائر الشركة الشرقية للتنمية بنسبة 381.8% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 504 آلاف ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 674% في الربع الثاني من 2021، مقابل صافي خسائر نحو 313.9 ألف ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن زيادة الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، تعود إلى عدة عوامل أهمها تسجيل مستحقات الرئيس التنفيذي عن الفترات السابقة خلال الربع الثاني من 2021، بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض بنود المصاريف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التشغيل للربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وارتفعت خسائر الشرقية للتنمية بنسبة 170.5% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 2.74 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 1.01 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

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