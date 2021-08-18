.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السويدي إليكتريك للعربية: عملنا بأكثر من 50 دولة يضمن استقرار العوائد

  • الخط
شركات

السويدي إليكتريك للعربية: عملنا بأكثر من 50 دولة يضمن استقرار العوائد

الرئيس التنفيذي العضو المنتدب: سنركز على استثمارات الربط بين الكهرباء والرقمنة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك المصرية، المهندس أحمد السويدي، في مقابلة مع "العربية" أن العمل في سد تنزانيا الضخم، يجري وفق المقرر له في الجدول الزمني، وهناك تفاصيل ستعلن خلال أسبوعين حول الإنجاز، بعد عمل إعادة جدولة.

وقال السويدي إن قطاع الكابلات نما في آخر 6 شهور بأعلى وتيرة منذ 10 سنوات، بجانب نمو أعمال الشركة في مصر التي تشهد نمواً كبيراً في مختلف القطاعات، والمشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية، ومشاريع قطاعي الزراعة والعقارات.

وأشار إلى تواجد أعمال "السويدي إليكتريك" بأكثر من 50 بلدا في إفريقيا وفي أوروبا والعراق وباكستان، وكل هذه المناطق والدول تعطي استقراراً للعوائد والربحية.

وتحدث عن تركيز الشركة في المرحلة المقبلة على "الربط بين الكهرباء والديجيتال (الرقمنة) لتصبح أكثر ذكاء" بجانب التركيز على الأنشطة التقليدية للشركة في "صناعة الكابلات والمحولات والمقاولات والاستثمار في الكهرباء".

وأوضح أن طبيعة أنشطة الشركة ونطاق تواجدها الجغرافي، يجعلها ليس لديها موسمية في نتائجها المالية، واصفا الخطوات المستقبلية للشركة بأنها ستركز على البقاء في نفس الدول والتوسع بقطاعات وصناعات جديدة مع التركيز على الجانب الرقمي.

الصناعات الزجاجية تتحول إلى الربحية بـ 10.3 مليون ريال بالربع الثاني شركات سوق السعودية الصناعات الزجاجية تتحول إلى الربحية بـ 10.3 مليون ريال بالربع الثاني

وبشأن أعمال الشركة في تنزانيا، قال إن الإشادة الكبيرة في المنجزات على صعيد السد هناك، جعلت الشركة تركز على قطاع الصناعة في تنزانيا ومحيطها، لكونها بلدا مرتبطة بأكثر من 5 بلدان، فيمكن من خلالها تصدير مخرجات الصناعات برا وبحرا.

وكانت شركة السويدي اليكتريك، أعلنت نتائجها المالية المجمعة عن النصف الاول من 2021 حيث بلغت الايرادات 26 مليار جنيه بنمو نسبته 29% مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بعد خصم حقوق الاقلية إلى 1.6 مليار جنيه بنمو 74%.

من جهة أخرى، أعلن تحالف المقاولون العرب والسويدي اليكتريك عن البدء في أعمال تركيب أجزاء التوربينة الأولى لتوليد الطاقة الكهرومائية بمشروع سد و محطة Julius Nyerere جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل تعاني من هل تعاني من "كوفيد طويل الأمد" أم فيروس آخر؟ دراسة توضح..
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
واشنطن بوست تكشف أسباب انهيار القوات الأفغانية أمام طالبان
اكتشف المزيد