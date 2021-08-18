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الصناعات الزجاجية تتحول إلى الربحية بـ 10.3 مليون ريال بالربع الثاني

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شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية
سوق السعودية

الصناعات الزجاجية تتحول إلى الربحية بـ 10.3 مليون ريال بالربع الثاني

مقابل 10.1 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحا قدرها 10.3 مليون ريال، مقابل 10.1 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن سبب تحقيق الأرباح هو زيادة أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المصطح نتيجة لتحسن الأداء.

يأتي ذلك رغم تراجع إيرادات الشركة بنسبة 15.8% إلى 16 مليون ريال، وتحقيق الربح التشغيلي خسائر بـ 3.1 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 106.7%.

وخلال الشهور الستة الأولى من 2021، بلغت أرباح الشركة 19.2 مليون ريال، مقابل 7.7 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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